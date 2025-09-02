Monaco: “Musetti ha un 15% di possibilità contro Sinner. Peggio di Bublik non può fare. Stupito da Djokovic”

Gli US Open 2025 entrano sempre più nel vivo e si tingono di azzurro. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti infatti volano ai quarti di finale del torneo newyorkese e si preparano per regalarci un derby storico. I due tennisti di casa nostra hanno dominato i rispettivi rivali nei match di ottavi valevoli per gli ottavi di finale: il tennista toscano ha lasciato solo 4 game allo spagnolo Munar, mentre l’altoatesino ha steso Bublik con un triplice 6-1.

Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha iniziato la sua analisi dagli ottavi di finale dei due azzurri: “Il match di stanotte ha confermato come tutte le previsioni lascino il tempo che trovano. Guai ad analizzare con la pancia. Lo si è visto anche con Djokovic avanti facilmente e Fritz contro Machak, ogni partita ha una sua storia. Prima del turno pensavamo che Munar fosse un po’ uno spauracchio, Bublick pure, pensavamo ci fossero chance che vedessimo due partite combattute, non certo due match così senza storia”.

Lorenzo Musetti ha regolato 6-3 6-0 6-1 il malcapitato Munar: “Le caratteristiche dello spagnolo lo hanno visto più attaccante, ma le vecchie abitudini sono sempre dietro l’angolo. Ad ogni modo non si può certo dire che la prestazione Musetti non abbia inciso sull’andamento dell’incontro. Lorenzo ha giocato davvero bene”.

Dal toscano all’altoatesino: “Bublik, anche se si trovava in un periodo magico, ha nella prevedibilità del servizio una notevole debolezza. Sull’erba forse è comunque meno gestibile, sul cemento di più. Sostanzialmente non ha mai tenuto il suo servizio dopo 55 turni imbattuto agli US Open. Il kazako l’ha detto, io non ho giocato male, sei tu che sei disumano. Ha commesso 13 doppi falli? Certo, perché spinge sempre la seconda di servizio, poi quando vedi quelle risposte di Sinner capisci anche perchè lo faccia. Non c’è stata storia”.

Un quadro degli ottavi di finale davvero particolare a Flushing Meadows: “Abbiamo visto tutte partite molto veloci. Tra chi ha vinto inizio con Aliassime che ha steso Rublev in 3 set. Penso che nessuno se lo sarebbe aspettato ma, come dicevo prima, mai dare nulla per scontato nei Major. Anche con Jannik. Pensavamo vincesse facilmente contro Shapovalov sabato e invece il canadese ha fatto partita. Fa effetto pensare che, dallo 0-3 nel terzo set contro Shapovalov, Sinner abbia infilato un 12-3 contro di lui e un 18-3 contro Bublik”.

E ora arriverà l’attesissimo derby tutto italiano nei quarti di finale. Il pronostico sembra chiuso. “Musetti rispetto a Bublik dà altre difficoltà. Ad ogni modo peggio di 6-1 6-1 6-1 non potrà fare. Si diceva che sul cemento non potesse esprimere il suo gioco, invece è un giocatore ad alta orologeria: deve andare molto bene per scattare a livello di meccanismi. Ci sta facendo vedere una sua versione bella e competitiva. Un livello non da vincere un torneo importante su questa superficie, ma nemmeno da uscire ai primi turni. Quante chance gli do? Direi un 15%”.

Negli altri match, non passa inosservata la netta vittoria di Novak Djokovic per 6-3 6-3 6-2 contro il tedesco Struff: “Sono stupito, anche se il serbo non ci dovrebbe sorprendere a questi livelli. Arriva da due match davvero di alto livello e appare in una condizione accettabile. Ora se passa contro Fritz avrà due giorni di riposo prima della probabile semifinale contro Alcaraz. Non so, però, se questo riposo possa fargli bene”.

Anche Felix Auger-Aliassime ha piazzato una bella vittoria contro Rublev (punteggio di 7-5 6-3 6-4): “Davvero una delle migliori versioni del canadese da tempo. Continuo, con un ottimo rovescio e non dimentichiamo che ha vinto nettamente contro il russo contro il quale aveva perso ben 7 volte sugli 8 precedenti. Lo ha massacrato. Non ci dobbiamo stupire che sia ai quarti. Se sta bene può essere pericoloso con tutti, anche se non mi vedo certo che possa vincere contro Sinner. Ad ogni modo è ad un livello che può fargli anche vincere il torneo, sulla carta”.

Dal torneo maschile a quello femminile. “Penso che il tabellone femminile abbia ampiamente surclassato quello maschile. Krejcikova-Townsend è stato un match incredibile (punteggio di 1-6 7-6(13) 6-3) molto ben giocato. La statunitense sapevamo che avesse un grande braccio, gioco serve&volley e talento, ma la tenuta atletica era sempre stata da rivedere. Invece ha difeso alla grande da dietro, uscendo con diversi lungolinea clamorosi. Era avanti un set e un break poi Krejcikova ha salvato 8 match point e tutto è cambiato. Almeno 6 di questi, poi, sono stati salvati con numeri balistici incredibili della ceca. Townsend ha tentato ancora nel terzo set ma non c’è riuscita”.

Monaco prosegue sul torneo femminile: “Aggiungiamo anche Vondrousova che batte Rybakina (6-4 5-7 6-2) e Muchova su Kostyuk (6-3 6-7 6-3) due sfide davvero lottate. Al netto di questo bisogna sottolineare come il tennis ceco abbia un talento immenso ma solo gli infortuni lo hanno fermato. Proseguimento poi con Osaka che, in questa versione, non sta fuori dalle top5 del mondo. Ieri, dopotutto, ha ridicolizzato e brutalizzato Gauff. Sembrava ci fossero 3 categorie di differenza tra di loro. Anisimova (che batte Haddad Maia 6-0 6-3) non è stata scalfita dalla finale persa con doppio 0-6 a Wimbledon e ora contro Swiatek cercherà la rivincita. Stasera Sabalenka contro Vondrousova sarà una sfida tutta da giocare. Pegula-Krejcikova rappresenta una grande occasione ma la ceca ha tutto nelle sue mani. Avrà ancora benzina in corpo? In assenza di Paolini vediamo i migliori quarti di finale possibili”.

Ultima battuta sulla corsa alle ATP Finals: “Con Shelton forse fermo a lungo si libera un posto verso Torino. Non solo, si parla anche della possibile rinuncia di Djokovic. A questo punto ci saranno tanti tennisti a caccia degli ultimi posti liberi. Se Aliassime vince contro De Minaur, torna in corsa e tiene l’australiano a tiro per Musetti. Se, invece, sarà De Minaur a vincere, scapperà in classifica ma, a quel punto, taglierebbe fuori il canadese. Almeno uno tra Djokovic, Shelton e Draper non andrà a Torino. Musetti a questo punto potrebbe essere davvero in buona posizione”.

