Memorial Pantani 2025: Michael Storer interrompe il dominio di Del Toro. Quarto Vincenzo Albanese

Cambia il vincitore e cambia la squadra vincente nelle classiche italiane: al Memorial Pantani infatti ad imporsi non è il solito Isaac del Toro, gioisce l’australiano Michael Storer. Quarto successo stagionale per l’australiano 28enne della Tudor Pro Cycling Team che ha staccato tutti sulle strade dell’Emilia-Romagna.

Giornata all’attacco per l’atleta oceanico che è riuscito a fare la differenza sul GPM di Longiano: Natnael Tesfazion è stato l’unico a resistere al passo del rivale, che ha staccato però l’africano nel finale di gara. Tesfazion si è dovuto accontentare addirittura della terza piazza: raggiunto e staccato in vista del traguardo dal francese Alexandre Delettre (Totalenergies).

Diversi piazzamenti in casa Italia: quarto posto per Vincenzo Albanese (Ef Education EasyPost), quinto per Lorenzo Milesi (Movistar Team). Nella top-10 anche Diego Ulissi (XDS Astana Team) e Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta).

Il calendario azzurro proseguirà domani con il Trofeo Matteotti.