Medagliere Mondiali atletica 2025: classifica ori, argenti e bronzi

I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone ospita l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica: si preannunciano nove giornate di gare particolarmente avvincenti e appassionanti nella località in cui l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi quattro anni fa.

Verranno assegnati 49 titoli (24 per genere e uno di misto). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, potendo sfoderare delle importanti carte da medaglia come Antonella Palmisano, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri. Saranno presenti anche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi nel luogo dove scrissero la storia nel 2021.

Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di atletica.