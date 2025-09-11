Max Verstappen: “Spero che le nuove macchine del 2026 riportino le gare in F1 a livelli migliori”

Max Verstappen, salvo sorprese, non vincerà il titolo mondiale di F1 quest’anno. Il quattro-volte iridato, vittorioso a Monza, si è trovato a fare i conti con una Red Bull non al livello della McLaren nella totalità della stagione. E così, è lecito pensare all’anno venturo, quando ci sarà la rivoluzione tecnica: nuove vetture e power unit. I team saranno costretti a partire da un foglio bianco e l’incertezza sulle norme alimenta qualche dubbio.

In un’intervista concessa al Mundo Deportivo, Verstappen ha espresso il suo parere: “Le monoposto saranno più lente, avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Credo che guidarle sarà molto diverso. Ma speriamo che questi nuovi regolamenti e le nuove monoposto possano finalmente riportare le corse in F1 a livelli migliori“, ha dichiarato l’olandese.

Non mancano poi gli elogi al ferrarista Charles Leclerc, indicandolo tra i migliori soprattutto in qualifica, e a Fernando Alonso: “Vero combattente, avrebbe potuto vincere molto di più se fosse stato nella squadra giusta al momento giusto. Ha 44 anni e rimane molto motivato, continua con la massima passione anche quando le cose non vanno bene. Spero di poter fare lo stesso per molto tempo. Sarebbe fantastico poterlo sfidare per il titolo“, ha sottolineato Max.

Spazio anche alla vita privata. Verstappen, diventato papà di Lily, ha dichiarato: “Torni a casa e trovi qualcuno di nuovo, un nuovo membro della famiglia. Ed è fantastico. Ho sempre saputo di volere dei figli, quindi avere una figlia ora mi rende felice. Mi sto davvero godendo questa esperienza. Capisci che la vita è molto più della sola F1“.