Formula 1
Max Verstappen in pista al Nürburgring nel weekend! L’olandese cerca il ‘Permit’
A meno di sette giorni dal successo nel GP d’Italia di F1 a Monza, Max Verstappen torna al volante al Nürburgring nel Nürburgring Endurance Series (NLS) per ottenere il ‘Permit’, la specifica licenza che gli consentirebbe di correre l’anno prossimo la tradizionale 24h teutonica.
Il quattro volte campione del mondo, già in pista quest’anno con una Ferrari 296 GT3 nel Nürburgring Nordschleife, parteciperà alla 7ma e l’ottava prova del campionato tedesco NLS, competizioni previste sulla distanza delle quattro ore. Entrambe le gare sono indette nella versione completa da 20km dell’Inferno Verde a cui si aggiungono i 3.629 km della pista Sprint del disegno GP.
Il n. 1 di Red Bull per la massima formula, dopo aver superato l’apposito corso della DMSB Academy (associazione tedesca che disciplina il motorsport) nella giornata di venerdì, dovrà disputare almeno due prove in pista con un veicolo di ‘categoria B’ al fine di maturare i requisiti per ottenere il ‘permesso A’.
Stando alle regola della DMSB, il Permit viene rilasciato con almeno due risultati qualificazione ed il completamento di 14 giri durante l’arco della corsa senza rimediare nessuna penalità (1 giro corrisponde ad oltre 8 minuti per un veicolo SP9 – GT3).
Verstappen guiderà nel fine settimana una Porsche Cayman GT4 CS schierata da LionSpeed GP, team presente anche nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il 27enne è atteso nella classe, il compagno d’auto potrebbe essere l’amico Chris Lulham, vincitore quest’anno della 24h di Spa con un’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO targata Max Verstappen Racing.com
In attesa di scoprire se il campione del mondo di F1 riuscirà a maturare il ‘Permit’ di Grado A, indispensabile per correre con una GT3 nella pista più impegnativa al mondo, l’appuntamento è per sabato alle 12.00 con la NLS 7 denominata ADAC ACAS Cup. La seguente NLS8 (64a ADAC Reinoldus Endurance Race) scatterà domenica alla stessa ora, tutto il weekend verrà proposto in diretta sul canale ufficiale YouTube del Nürburgring, di ADAC e del NLS.