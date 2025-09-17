Mattia Furlani tra i miti italiani: tutti i campioni del mondo azzurri. Succede a Stano e Tamberi

Mattia Furlani realizza l’ennesima impresa della sua giovane carriera ed è il nuovo Campione del Mondo di salto in lungo, non più solo a livello indoor ma anche all’aperto. Il fenomeno azzurro, già bronzo olimpico a Parigi e argento europeo a Roma nel 2024, ha completato quest’anno una favolosa doppietta iridata trionfando sia ai Mondiali in sala di Nanchino che soprattutto ai Mondiali outdoor di Tokyo.

Il ventenne laziale si iscrive così ad un club piuttosto esclusivo, riservato agli unici azzurri capaci di vincere almeno un titolo mondiale all’aperto nell’atletica. Furlani è il dodicesimo italiano di sempre a salire sul tetto del mondo, per un totale aggiornato di 14 medaglie d’oro iridate collezionate dal movimento tricolore tra settore femminile e maschile.

Il primo azzurro campione del mondo fu Alberto Cova nei 10.000 metri ad Helsinki 1983 in occasione dell’edizione inaugurale della manifestazione, mentre quattro anni più tardi a Roma lo imitarono Francesco Panetta nei 3000 siepi e Maurizio Damilano (che si confermò anche a Tokyo 1991) nei 20 km di marcia. Michele Didoni primeggiò nella stessa specialità a Goteborg 1995, un Mondiale che vide anche il primo dei due sigilli (il secondo a Edmonton 2001) di Fiona May nel salto in lungo.

Italia ancora protagonista nella marcia con i successi di Annarita Sidoti sui 10 km ad Atene 1997 e di Ivano Brugnetti nella 50 km a Siviglia 1999, ma in Spagna arrivò anche la strepitosa affermazione di Fabrizio Mori nei 400 ostacoli. Dopo il memorabile oro nel salto con l’asta di Giuseppe Gibilisco a Parigi 2003 c’è stato poi un lungo digiuno, spezzato da Massimo Stano nei 35 km di marcia a Eugene 2022 e da Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Budapest 2023, prima dell’exploit odierno di Mattia Furlani a Tokyo 2025.