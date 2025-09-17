Mattia Furlani si commuove: “Medaglia di tutti quelli che mi hanno aiutato. Sognavo e volevo tutto questo”

Mattia Furlani con un balzo da 8.39 metri, ottenuto al quinto tentativo dei sei previsti, ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurro, con la voce a lungo rotta dalla comprensibile emozione, ha parlato a lungo ai microfoni di Rai 2 immediatamente dopo il trionfo iridato.

Le prime parole a caldo dell’azzurro, visibilmente emozionato: “Se non sento l’inno non ci credo, è un qualcosa di magico ciò che è successo stasera. Vorrei iniziare con i ringraziamenti, perché abbiamo gestito la gara in maniera perfetta, siamo stati lucidi e ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto, che era quello che contava. Abbiamo aggiustato salto per salto la tecnica, finché non siamo riusciti a trovare il balzo che ci ha portato a questo incredibile risultato“.

Furlani ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: “Devo ringraziare mamma in primis, che ha fatto un lavoro in pedana incredibile, memorabile, è stata lucida, concentrata tutto il tempo, siamo rimasti nella nostra bolla ed è accaduto ciò che che avete visto tutti, io sono contento. Ringrazio tutti quanti per avermi portato fino a qui, per i risultati che abbiamo ottenuto, è stato un anno fantastico, un anno di crescita, che per me è un qualcosa di magico. Fino a due anni fa io sognavo tutto questo“.

Il lavoro svolto ha pagato: “Abbiamo lavorato veramente tantissimo, ho avuto l’onore di avere un team fantastico, ho avuto il modo di ripagarli al massimo che potevo, dando il massimo in pista, e per me è bellissimo. Ringrazio tutti quanti, tutta la mia famiglia, mi hanno aiutato a arrivare fino a qui ed abbiamo gestito un anno che è stato bellissimo ed allo stesso tempo molto complicato, perché era importante gestire i tempi, gestire dove trovare il picco di forma, ed è questa la strada“.

La pianificazione e la gestione della gara sono state impeccabili: “E’ stata una stagione che abbiamo pianificato per bene, il risultato è arrivato. Io veramente ringrazio tutti, perché questa medaglia non è solo mia, ma un pezzo è di tutti quelli che mi hanno aiutato ad ottenerla. Ringrazio anche me stesso, soprattutto per averci creduto, perché comunque abbiamo lavorato molto per cercare di avere una stabilità, che poi col tempo stiamo migliorando, perché anche oggi non è stata perfetta, anche oggi non è stato il top, ma lo abbiamo gestito in modo tale da cercare il meglio e così è stato“.

Il futuro è più che roseo: “È solo l’inizio per me, perché abbiamo ancora un sacco su cui lavorare, un sacco di competizioni ancora da svolgere, perché io amo fare questo, è la mia vita, e raggiungere adesso certi risultati per me è fantastico. E’ semplicemente una serata magica, adesso mi voglio godere un po’ di vacanze, credo che siano meritate, anche se con la testa rimarrò sempre qui, per sempre, perché è stata una serata da sogno, ed il mio cuore ormai è qui“.

La passione dell’azzurro fa la differenza: “Sono ottimista, adesso il futuro è sempre più luminoso, dobbiamo solo cercare di rimanere sani e lavorare passo per passo, perché alla fine facciamo ciò che amiamo fare, e per me è bellissimo, soprattutto, aver reso questo la mia vita, ancor di più di essere campione, quindi ringrazio sempre tutti quanti“.