Matteo Sioli: “Ero partito veramente male. Arrivo qui con la mente scarica, in finale non ho nulla da perdere”

Ci sarà anche Matteo Sioli nella finale a 13 del salto in alto ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Il giovane talento milanese è stato l’unico dei quattro azzurri in gara a superare l’insidioso scoglio della qualificazione, centrando il pass per l’ultimo atto della rassegna iridata a soli 19 anni.

Il campione europeo U23 in carica, capace di spingersi fino a 2.30 lo scorso 17 luglio a Bergen proprio per conquistare il titolo continentale promesse, ha fatto fatica a trovare delle buone sensazioni sulla pedana nipponica nella gara odierna commettendo due errori a 2.21 (misura superata all’ultimo tentativo con qualche brivido) per poi superare 2.25 in seconda prova.

“Diciamo che ho trovato un po’ di complicazioni. Sono partito veramente male, però sono molto felice poi per come è andata a finire. Ho ritrovato le energie verso la fine, sicuramente si dovrà ripartire per la finale“, le dichiarazioni di Sioli ai microfoni della Rai dopo la qualificazione.

Sulle prospettive in vista della finale: “Io arrivo qua con la mente scarica. Sono partito da Milano dicendo che non ho nulla da perdere e continuo con questa mentalità. Ci vediamo in finale, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto. Ora abbiamo un giorno per lavorare e mentalmente ci sono delle cose da mettere a posto, però vedremo di arrivare preparati“.