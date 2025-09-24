Matteo Berrettini torna al successo: “È una bella sensazione, ho giocato bene”

Matteo Berrettini prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e torna a vincere una partita ufficiale 137 giorni dopo l’ultima volta, sconfiggendo abbastanza nettamente in due set Jaume Munar nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano si è imposto per 6-4 6-2 sullo spagnolo n.40 al mondo in 1 ora e 36 minuti di gioco, esprimendo finalmente un buon tennis e annullando tutte e otto le palle break concesse nell’arco della partita.

Berrettini non vinceva un match nel circuito maggiore dallo scorso 10 maggio, quando ebbe la meglio sul britannico Jacob Fearnley agli Internazionali d’Italia per poi uscire di scena due giorni più tardi ritirandosi contro Casper Ruud. E potrebbe essere proprio il norvegese il prossimo avversario a Tokyo del finalista di Wimbledon 2021, nel caso in cui dovesse battere la wild card nipponica Shintaro Mochizuki.

“Ho appena ottenuto la prima vittoria del torneo, spero non l’ultima. Mi sento molto felice. L’ultima volta che avevo vinto una partita era a maggio, quindi è una bella sensazione. Il tifo è stato pazzesco, amo il sostegno che c’è qui in Giappone. Il match è stato molto buono, ho giocato bene e penso che giocherò il prossimo incontro tra un paio di giorni“, dichiara l’azzurro in un video pubblicato sui canali social dell’ATP.