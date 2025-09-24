Marco Villa: “Ganna e Affini a casa, un altro quarto posto con i giovani. Ottima prestazione di Frigo”

L’Italia ha concluso al quarto posto la staffetta mista dei Mondiali 2025 di ciclismo, la prova che ha concluso la quattro giorni degli eventi contro il tempo in quel di Kigali. Il percorso nella capitale del Ruanda si è rivelato particolarmente impegnativo e gli azzurri si sono dovuti accomodare ai piedi del podio nella gara vinta dall’Australia (capace di difendere il titolo iridato) davanti a Francia e Svizzera.

Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Marco Frigo hanno percorso i primi 21,9 km e hanno poi passato il testimone a Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli, che si sono impegnate nei successivi 21,9 chilometri in terra africana, chiudendo a 1’14” dalle favorite oceaniche. L’obiettivo della vigilia poteva essere il bronzo, ma su un percorso così esigente è mancato il guizzo.

Il CT Marco Villa ha analizzato la prova: “Devo fare i complimenti a tutti e sei perché il percorso è impegnativo, lo ripetiamo da giorni. Sia gli uomini che le donne hanno fatto belle prestazioni, tra le donne avevamo due ragazze alla prima esperienza, Venturelli ancora under 23“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Gli uomini bene, dall’altra parte c’erano squadre molto forte, ma non voglio guardare agli altri. Frigo prima esperienza a 25 anni ha fatto un’ottima prestazione, abbiamo a casa atleti come Ganna e Affini, non li abbiamo portati perché questo percorso era difficile. Abbiamo fatto delle scelte che ci pagano. Questo è il secondo quarto posto, fatto però sempre con atleti giovani“.