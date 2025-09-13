Marcell Jacobs scopre gli avversari della batteria ai Mondiali: impegno complesso sui 100, decisi orario e corsia

Marcell Jacobs ha scoperto quali saranno gli avversari che troverà nella batteria dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha dovuto aspettare la conclusione del turno preliminare, a cui hanno partecipato atleti bassa caratura agonistica provenienti da piccole Nazioni e da cui tutti i big sono stati esentati, per sapere il programma orario esatto della propria serie, la corsia in cui correrà e i rivali con cui dovrà fare i conti.

Il velocista lombardo si presenterà ai blocchi di partenza alle ore 14.10 italiane di sabato 13 settembre (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi) per prendere parte alla sesta batteria su sette, correrà nella seconda corsia e inseguirà la qualificazione alla semifinale di domani: passeranno il turno i primi tre classificati di ogni serie e i tre migliori tempi di ripescaggio. I punti interrogativi sull’azzurro sono molteplici, visto che in questa stagione ha disputato soltanto due gare e non si conosce il suo stato di forma.

Marcell Jacobs dovrà fare i conti con due rivali di lusso come lo statunitense T’Mars McCallum (corsia 5, quest’anno capace di un superbo 9.83) e il britannico Zharnel Hughes (corsia 7, 9.91 nel 2025 e personale di 9.83). Il sorteggio non è stato magnanimo per l’azzurro perché sulla sua strada ci saranno anche il sudafricano Retshidisitswe Mlenga (corsia 6, 9.99 quest’anno) e Davonte Howell dalle Cayman (corsia 4, 9.98 durante la stagione). Completeranno il quadro dei partenti il nigeriano Israel Okon (10.03), l’australiano Joshua Azzopardi (10.09) e il gambiano Alieu Joof (10.30, proveniente dal preliminare).

BATTERIA MARCELL JACOBS SUI 100 METRI AI MONDIALI

Corsia 2: Marcell Jacobs (Italia: 9.80 di personale, 10.30 di stagionale)

Corsia 3: Israel Okon (Nigeria: 10.03, 10.03)

Corsia 4: Davonte Howell (Cayman: 9.98, 9.98)

Corsia 5: T’Mars McCallum (USA: 9.83, 9.83)

Corsia 6: Retshidisitswe Mlenga (Sudafrica: 9.99, 9.99)

Corsia 7: Zharnel Hughes (Gran Bretagna: 9.83, 9.91)

Corsia 8: Joshua Azzopardi (Australia: 10.09, 10.09)

Corsia 9: Alieu Joof (Gambia: 10.29, 10.30)

A CHE ORA MARCELL JACOBS NELLE BATTERIE DEI 100 METRI

Sabato 13 settembre, ore 14.10.