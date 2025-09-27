Luciano Darderi si arrende a Jenson Brooksby in due set negli ottavi di finale a Tokyo

Il percorso di Luciano Darderi a Tokyo si interrompe negli ottavi di finale. L’italo-argentino (n.30 del ranking) è stato sconfitto dall’americano Jenson Brooksby (n.86 del mondo) col punteggio di 7-6 (7) 6-1 in 1 ora e 39 minuti di partita. Un match in cui l’andamento del primo set ha inciso in maniera importante, visto il netto calo avuto da Darderi nella seconda frazione. Brooksby, dunque, accede ai quarti e se la vedrà con il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo statunitense Ethan Quinn.

Nel primo set l’inizio è confortante per Luciano. Il tennista di origini sudamericane strappa in apertura il servizio allo statunitense con colpi di rara potenza, sfiorando il doppio break nel terzo gioco. Brooksby sale di livello col passare dei giochi, trovando la chiave per mettere maggiormente in difficoltà Darderi. Un tennis di grande solidità quello dell’americano e il contro-break si tramuta in realtà nel sesto gioco. Nell’ottavo l’italo-argentino deve cancellare un’altra palla break, prima di andare al tie-break. Una vera e propria battaglia: Luciano va sotto 3-6 e cancella tre set-point, avendo poi l’opportunità sul 7-6 in suo favore. Brooksby si salva e alla fine il 9-7 gli sorride.

Nel secondo set Darderi cala drasticamente dal punto di vista fisico e mentale, subendo il contraccolpo per aver perso il parziale precedente. Il tennista degli States tesse la sua tela da fondo e il n.30 del ranking non è in grado di tenere il ritmo, cedendo di schianto sul 6-1.

Leggendo le statistiche, la superiorità dell’americano si è espressa nella gestione della battuta, col 76% dei punti vinti con la prima e il 61% con la seconda, rispetto al 59% con la prima e al 46% con la seconda di Luciano.