Luca Nardi accede al tabellone principale di Shanghai: Joao Fonseca dà forfait

Il gruppo di tennis italiani nel tabellone principale del Masters1000 di Shanghai si arricchisce di un’unità. Nel prestigioso torneo, previsto dal 1° al 12 ottobre, che segnerà anche il ritorno in campo del serbo Novak Djokovic, Luca Nardi avrà l’opportunità di giocarsi le proprie carte dal main draw e non dovendo affrontare le qualificazioni.

Il pesarese ha potuto “sfruttare” la defezione del brasiliano Joao Fonseca, che ha annunciato la propria assenza dall’evento in Asia. In questo modo, il contingente nostrano sale a 9. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e appunto di Nardi.

Nardi che, sconfitto nelle qualificazioni a Pechino da Arnaldi, ha già avuto modo di allenarsi sui campi del 1000 cinese, per comprendere le caratteristiche della superficie. Vedremo quale sarà il suo destino e tanto dipenderà chiaramente dal sorteggio. Il tabellone principale si definirà lunedì 29 settembre (ore 10.30 locali).

Sarà un torneo di altissimo livello, pur con alcune assenze come quella di Fonseca. La presenza di Djokovic è motivo di grande curiosità, anche per capire se Nole sarà intenzionato a prendere parte alle ATP Finals di Torino oppure farà come l’anno passato, quando disputò proprio in Cina il suo ultimo torneo ufficiale.