Lotta, Nikoloz Kakhelashvili si ritira al primo turno per infortunio nella greco-romana ai Mondiali

Epilogo amaro per la Nazionale italiana ai Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). L’ultimo azzurro impegnato nella rassegna iridata è uscito infatti di scena durante le eliminatorie del day-7, chiudendo ufficialmente la spedizione tricolore senza medaglie.

Nikoloz Kakhelashvili, due volte quinto ai Mondiali (2021-2022) e vice-campione d’Europa nel 2020, ha lasciato purtroppo il torneo nella categoria 97 kg della greco-romana ritirandosi dopo soli 30 secondi dall’inizio del suo match di primo turno contro il forte azerbaigiano Murad Ahmadiyev per un forte dolore alla spalla in seguito ad una tecnica del suo avversario.

Italia che archivia dunque il Mondiale di Zagabria con i settimi posti di Emanuela Liuzzi e Benjamin Honis come migliori piazzamenti. Quest’oggi sono stati assegnati i primi quattro titoli mondiali nella greco-romana: il georgiano Vakhtang Lolua ha trionfato nei 55 kg, l’armeno Malkhas Amoyan nei 77 kg, gli iraniani Gholamreza Javad Farokhisenjani negli 82 kg e Amin Mirzazadeh nei 130 kg.