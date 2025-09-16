Lotta, Liuzzi e Rinaldi sconfitte ai quarti e ammesse ai ripescaggi per il bronzo mondiale

Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Day-4 riservato alle eliminatorie di altre quattro categorie femminili e alle ultime finali dello stile libero maschile (oltre ai 55 e 59 kg in campo femminile). Le due azzurre impegnate oggi hanno effettuato un percorso di alto livello, meritandosi il ripescaggio e avendo la possibilità di combattere domani per il bronzo.

Nei 50 kg Emanuela Liuzzi ha sconfitto la tunisina Chahrazed Ayachi (6-0) e soprattutto l’americana Audrey Jimenez (6-3) per poi fermarsi ai quarti a cospetto della fenomenale cinese Yu Zhang (8-0). La 25enne campana sfiderà l’ostica turca Evin Demirhan con in palio un posto nella finale di consolazione. Nei 76 kg Enrica Rinaldi ha fatto un po’ più di fatica a superare i primi due turni battendo la lituana Kamile Gaucaite (2-1) e la kazaka Elmira Syzdykova (4-3), cedendo poi all’ecuadoriana Genesis Reasco Valdez nei quarti di finale. La romagnola troverà ai recuperi la forte indiana Priya Priya ed in caso di successo verrebbe ammessa allo spareggio per il bronzo mondiale.

In serata sono stati proclamati altri quattro campioni del mondo nella lotta libera: l’iraniano Rahman Mousa Amouzadkhalili nei 65 kg ed il fuoriclasse statunitense Kyle Frederick Snyder (al quarto titolo iridato in carriera) nei 97 kg, la nordcoreana Kyong Ryong Oh nei 55 kg e la giovane rising star giapponese Sakura Onishi nei 59 kg.