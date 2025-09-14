Lotta, Benjamin Honis accede ai ripescaggi ed è ancora in lizza per il bronzo ai Mondiali

L’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, evento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). La spedizione azzurra chiude infatti il day-2 con un bilancio di due sconfitte su altrettanti combattimenti ed è ancora in attesa della prima vittoria in questa rassegna iridata.

Non tutto il male vien per nuocere comunque, infatti Benjamin Honis è stato ripescato e domani potrà andare a caccia della medaglia di bronzo. L’azzurro, numero 2 del seeding nei 92 kg stile libero, ha perso agli ottavi dopo aver dato filo da torcere al russo Amanula Gadzhimagomedov (5-3 il punteggio), che si è poi qualificato per la finale aprendo la porta del ripescaggio al nostro portacolori.

Honis se la vedrà con il turco Alperen Tokgoz, ed in caso di successo troverebbe il kazako Kamil Kurugliyev in un match con in palio l’accesso allo spareggio per il bronzo contro il forte iraniano Amirhossein Biglar Firouzpourbandpei. Eliminato invece l’altro italiano in gara oggi Luca Finizio, regolato al primo turno dal canadese Adam Skene Thomson nei 74 kg.

In serata sono stati proclamati i primi campioni del mondo della manifestazione nella lotta libera maschile: il russo Zavur Uguev nei 61 kg, il giapponese Yoshinosuke Aoyagi nei 70 kg, lo statunitense Zahid Valencia negli 86 kg e l’iraniano Amir Zare nei 125 kg.