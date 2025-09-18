Lotta
Lotta, Aurora Campagna e Luca Dariozzi eliminati ai Mondiali
A Zagabria, in Croazia, nella sesta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta si chiude il programma della femminile e si apre quello della greco-romana: per l’Italia, però, continuano a non arrivare buone notizie, in quanto entrambi gli azzurri in gara, ovvero Aurora Campagna e Luca Dariozzi, vengono eliminati.
CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE
Nei -62 kg della femminile Aurora Campagna, ancora in corsa per il bronzo, viene sconfitta nel primo turno di ripescaggio, cedendo alla bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, testa di serie numero 3, che elimina definitivamente l’azzurra imponendosi ai punti con lo score di 3-0.
CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE
Nei -82 kg della greco-romana Luca Dariozzi esce di scena nel turno di qualificazione agli ottavi, sconfitto dall’ucraino Ruslan Abdiiev, che la spunta ai punti con lo score di 5-1. L’ucraino viene poi eliminato agli ottavi e quindi per l’azzurro non si concretizza l’ipotesi del ripescaggio.