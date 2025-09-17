Lotta, Aurora Campagna approda ai ripescaggi ai Mondiali. Eliminate Godino, Liuzzi e Rinaldi

A Zagabria, in Croazia, la quinta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta viene interamente riservata alla femminile, con quattro azzurre in gara: accede ai ripescaggi per il bronzo Aurora Campagna, mentre escono di scena in maniera definitiva Laura Godino, Emanuela Liuzzi ed Enrica Rinaldi.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -62 kg Aurora Campagna viene sconfitta nel turno di qualificazione agli ottavi dalla nordcoreana Kim Ok Ju, che schiena l’azzurra dopo 2’10”, quando lo score era già sul 4-0 per l’asiatica. Kim approda in finale e per Campagna scatta il ripescaggio: domani per centrare il bronzo dovrà sconfiggere, nell’ordine, la bulgara Bilyana Zhivkova Dudova (testa di serie numero 3), l’indiana Manisha Manisha (6), e l’atleta che gareggia sotto la bandiera della Federazione mondiale (la UWW), Amina Tandelova (7).

Nei -68 kg Laura Godino viene eliminata nel turno di qualificazione dall’indiana Radhika Radhika, che schiena l’italiana dopo 4’55”, quando l’asiatica era già in vantaggio per 9-4. L’indiana, però, esce di scena negli ottavi di finale e così per l’azzurra svanisce l’ipotesi del ripescaggio.

Nei -50 kg Emanuela Liuzzi cede nell’unico turno di ripescaggio alla testa di serie numero 2, la turca Evin Demirhan, che si impone ai punti con lo score di 6-3. Nei -76 kg Enrica Rinaldi nell’unico turno di ripescaggio viene sconfitta dall’indiana Priya Priya, che schiena l’azzurra dopo appena 25″, quando il punteggio era già sul 4-0 per l’asiatica.