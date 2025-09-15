Lorenzo Simonelli: “Non mi aspettavo corressero subito così forte. E in semifinale…”

Nella terza batteria dei 110 metri ad ostacoli maschili dei Mondiali 2025 di atletica leggera si è classificato al terzo posto Lorenzo Ndele Simonelli, che a Tokyo, in Giappone, con il crono di 13.25 si è qualificato direttamente alle semifinali, senza dover attendere i tempi di ripescaggio. L’italiano ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD al termine della gara.

L’analisi della gara e le sensazioni a caldo: “Non pensavo corressimo così già al primo turno, però non mi sono fatto sorprendere, sono stato sempre lì attento ai miei avversari accanto, con la situazione sotto controllo. Non mi aspettavo che andassimo così, però non mi importa, adesso testa e bisogna correre solo forte“.

L’azzurro ha rivelato di voler dare il tutto per tutto in questa rassegna iridata: “La cosa che mi sono detto quando sono venuto qui è ‘Qualsiasi problema sento faccio finta di niente, io vado’, perché è l’ultima gara della stagione, quindi o la va o lo spacca“.