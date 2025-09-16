Lorenzo Simonelli: “Era una finale alla mia portata, ma sono contento del risultato”

Epilogo beffardo per Lorenzo Simonelli, escluso per soli tre millesimi dalla finale dei 110 ostacoli ai Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. Il campione europeo in carica ha migliorato di tre centesimi il tempo firmato ieri in batteria, chiudendo in quarta piazza la seconda semifinale con 13.22 (vento -0.5) e vedendo poi sfumare l’ipotesi ripescaggio al termine della terza serie.

Il 23enne azzurro non è rientrato tra i due migliori crono di ripescaggio per una questione di millesimi, avendo corso lo stesso tempo al centesimo del francese Just Kwaou-Mathey (13.215) e del giamaicano Demario Prince (13.217) ma venendo relegato al ruolo di seconda riserva con 13.218 tramite fotofinish. Alla fine nessuno degli otto finalisti ha dato forfait, negando a Prince e Simonelli l’accesso all’ultimo atto.

“Io sono contento comunque del risultato che ho ottenuto. Ho dato il massimo dal primo all’ultimo minuto in cui sono stato qui. Sono rimasto concentrato sulla gara e ho voluto dare tutto quello che avevo. Questa è stata una stagione difficile, e anche per questo sono contento del risultato che ho ottenuto. Visto l’inizio della stagione outdoor non pensavo di arrivare in questa condizione ad un Mondiale, anche se non è la mia miglior condizione di sempre“, dichiara ai microfoni della Rai il primatista italiano dei 110hs capace di vincere gli Europei a Roma con 13.05.

“Ho provato un po’ di dispiacere, perché comunque era una finale a cui ambivo tantissimo dall’inizio di quest’anno. Sapevo che poteva essere alla mia portata, ed infatti lo era, sono uscito per tre millesimi. Se avessi corso nella prima batteria magari non avrei neanche avuto questo problema, però è andata così. A volte c’è la sfortuna, ma io sono contento“, le parole di Simonelli al termine di una stagione in cui si è spinto fino a 13.18 lo scorso 3 agosto a Caorle.