Lorenzo Musetti si ritira a Pechino tra i fischi e i buu del pubblico: la reazione dell’azzurro contro uno spettatore

Lorenzo Musetti non avrà un bel ricordo dell’esperienza a Pechino quest’anno. Nella capitale cinese, il toscano avrebbe voluto riscattarsi, dopo la finale persa a Chengdu, sempre in Cina, non sfruttando due match-point nel confronto col cileno Alejandro Tabilo. Le cose sono andate diversamente e hanno preso una piega molto poco gradita.

Musetti, infatti, è stato costretto al ritiro ieri per un problema fisico (gluteo sinistro), non concludendo il quarto di finale contro l’americano Learner Tien. Conquistato in maniera autorevole il primo set sul 6-4, Lorenzo ha iniziato ad avvertire una fitta nel gioco d’apertura del secondo set. Subìto il break nel terzo game, ha richiesto l’intervento del fisioterapista.

Le cure sono servite a poco e anche per non rischiare di peggiorare la situazione l’azzurro ha deciso di alzare bandiera bianca sullo score di 0-3 (due break di svantaggio) nel terzo parziale. Una decisione che ha contrariato il pubblico, già condizionato da un episodio precedente alla partita citata.

Ci si riferisce al match di primo turno tra Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del quale il tennista italiano si era lasciato andare a uno sfogo di pura frustrazione nei confronti di un gruppo di appassionati, accusando in modo maleducato di tossire sempre. Il video che l’ha immortalato in tal senso è diventato virale e, anche per questo motivo, il tennista tricolore ha scritto un post sui social per scusarsi, ribadendo il concetto anche nel match vinto contro l’altro transalpino Adrian Mannarino.

Purtroppo per lui, i segnali di disapprovazione si sono ripresentati dopo il suo ritiro contro Tien. Fischi e buu hanno accompagnato l’uscita dal campo di Lorenzo. Nel momento di entrare nel tunnel che lo avrebbe portato negli spogliatoi, uno spettatore si è rivolto in maniera molto aggressiva a Musetti. L’azzurro ha reagito, tornando sui suoi passi e fissando questa persona, senza proferire parola, e poi lasciando il campo.

VIDEO MUSETTI CONTRO TIFOSO