Lorenzo Musetti sciupa l’occasione per diventare n. 8 del mondo: il nuovo ranking ATP e il mancato sorpasso

Lorenzo Musetti aveva una ghiotta occasione per guadagnare una posizione nel ranking ATP e diventare numero 8 del mondo, operando il sorpasso ai danni dell’australiano Alex de Minaur. Il tennista italiano avrebbe scalato un gradino nella classifica internazionale se fosse riuscito a imporsi nella finale del torneo ATP 250 di Chengu, ma sul cemento della località cinese ha perso al tie-break del terzo set contro il cileno Alejandro Tabilo.

Il toscano ha ceduto con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(5) al cospetto del numero 112 del mondo, tra l’altro non concretizzando due match-point sul servizio del sudamericano nel dodicesimo gioco della terza frazione e un vantaggio di 4-1 nel tie-break decisivo. Il 23enne resta così fermo a 3.505 punti e rimane alle spalle di de Minaur (3.545), mentre se avesse alzato al cielo il trofeo si sarebbe issato a 3.590 e avrebbe così operato il sorpasso ai danni dell’oceanico.

Lorenzo Musetti resta numero 9 del mondo, con un piccolo margine nei confronti del russo Karen Khachanov (3.280) e del danese Holger Rune (3.090). De Minaur rimane invece ottavo, anche il britannico Jack Draper (settimo con 3.690) non è così lontano e ha già concluso la stagione a causa di un infortunio. Il nostro portacolori tornerà in campo la prossima settimana per prendere parte al Masters 1000 di Shanghai, dove verranno messi in palio punti importanti in ottica qualificazione alle ATP Finals.