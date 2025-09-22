Lorenzo Musetti può effettuare un sorpasso nel ranking ATP se vince la finale a Chengdu. E le Finals si avvicinano…

Lorenzo Musetti tornerà a disputare per il secondo anno consecutivo l’ultimo atto dei Chengdu Open 2025 di tennis, ed infatti ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, quando poi però perse in finale: l’azzurro al momento conferma il nono posto nel ranking ATP, riportandosi a quota 3505, così come nella classifica ufficiale di lunedì 15 settembre.

Con il successo in finale Musetti guadagnerebbe una posizione: portando a casa il torneo, infatti, il tennista italiano salirebbe a quota 3590, guadagnando 85 punti, ed in questo modo scavalcherebbe l’australiano Alex de Minaur, attualmente a quota 3545, e salirebbe all’ottavo posto.

Con i 165 punti incamerati finora, inoltre, Musetti ha fatto un passo in avanti importante verso le ATP Finals di fine anno: al momento, infatti, l’azzurro occupa la settima posizione, anche se non potrà migliorare ulteriormente il piazzamento al termine del torneo cinese.

L’azzurro con i punti di Chengdu ha già superato l’australiano Alex de Minaur, ora ottavo, che lo insegue con 90 punti di ritardo, mentre è nono il britannico Jack Draper, il quale, però, dopo i problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro agli US Open, ha annunciato di aver posto fine alla propria stagione.

Considerando che anche l’ottavo posto sarebbe sufficiente per l’approdo alle Finals, in quanto i tornei dello Slam sono stati vinti tutti da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, già qualificati all’ultimo torneo stagionale, Musetti deve guardare oltre Draper per difendere il pass: in decima piazza c’è il canadese Felix Auger-Aliassime a quota 2705, dunque Musetti attualmente vanta 530 punti di vantaggio sul nordamericano.

Restano in calendario, però, ancora molti punti da distribuire: sono previsti ancora 2 ATP Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Nanterre), 4 ATP 500 (Tokyo e Pechino nei prossimi giorni e Vienna e Basilea a fine ottobre), nonché 5 ATP 250, spalmati su due settimane.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ufficiale: 3505 punti, 9° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3505 punti, 9° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3590 punti, 8° posto (sorpasso sull’australiano Alex de Minaur).

RACE ATP AL 22 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10540 Qualificato alle ATP Finals

2 Jannik Sinner 7950 Qualificato alle ATP Finals

3 Novak Djokovic 4180

4 Alexander Zverev 4180

5 Ben Shelton 3710

6 Taylor Fritz 3465

7 Lorenzo Musetti 3235 (3320 in caso di vittoria a Chengdu)

8 Alex de Minaur 3145

9 Jack Draper 2990 (stagione finita)

10 Felix Auger-Aliassime 2705