Lorenzo Musetti perde la finale di Chengdu: “Tornare a vincere? Solo questione di tempo”

Lorenzo Musetti ha perso ben cinque finali negli ultimi due anni: nel 2024 si arrese all’ATP 500 di Londra (Queen’s), all’ATP 250 di Umago e all’ATP 250 di Chengdu; nel 2025 ha ceduto sempre nell’evento sul cemento cinese e anche al Masters 1000 di Montecarlo. Il bilancio non è certo dei migliori per il toscano, che non alza al cielo un trofeo dal 2022, quando fece festa ad Amburgo e a Napoli.

Si sperava che il 23enne potesse invertire la rotta nel pomeriggio odierno, ma non ha sfruttato due match point nel dodicesimo gioco del terzo set sul servizio del cileno Alejandro Tabilo e sul 4-1 del tie-break non è riuscito a chiudere i conti, cedendo al cospetto del numero 112 del mondo e sprecando l’occasione di diventare numero 8 del mondo superando l’australiano Alex de Minaur nel ranking ATP.

Lorenzo Musetti ha fatto un punto della situazione al termine dell’incontro: “È stata una serata dura per me. Abbiamo giocato un match molto intenso, abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Ma alla fine c’è solo un vincitore. A volte vinci, le altre impari. Andrà meglio la prossima settimana, spero”.

L’azzurro ha poi proseguito: “Grazie al mio team, alla mia famiglia che ha guardato la partita da casa. Penso che per tornare a vincere un torneo sia solo questione di tempo. L’ultimo l’ho vinto ormai tre anni fa, da allora ho giocato qualche finale ma non sono mai riuscito a vincere. Mi auguro che la prossima sia quella giusta”.