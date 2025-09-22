Tennis

Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu: “Sono qui per vincere il torneo”

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

3 minuti fa

il

Lorenzo Musetti / LaPresse

La voglia di chiudere il cerchio. Sono trascorsi circa tre anni dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale e Lorenzo Musetti vuole interrompere il digiuno. Il toscano si è imposto quest’oggi nella seconda semifinale dell’ATP250 di Chengdu. Sul cemento cinese, Lorenzo ha nettamente sconfitto in 65′ di gioco il kazako Alexander Shevchenko per 6-3 6-1 e si è guadagnato per la seconda volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo di questo torneo.

Musetti disputerà la settimana finale in carriera a livello ATP, la seconda di questo 2025 dopo quella persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Montecarlo. In questa circostanza, il rivale sarà il cileno Alejandro Tabilo (n.112 del mondo), proveniente dalle qualificazioni e a segno nell’altra semifinale contro lo statunitense Brandon Nakashima.

È stato il miglior match della settimana. Ho giocato rilassato, entrava ogni colpo che provavo. Non era facile contro un tennista che tira forte sul cemento. Mi è piaciuta la mia attitudine mentale, sono contento di come ho approcciato questo torneo“, ha dichiarato a caldo l’azzurro.

Penserò subito alla finale. Sono venuto qui con un obiettivo: vincere il torneo. Lo scorso anno ci sono andato vicino. Con Tabilo sarà un match insidioso, cercherò di prepararla al meglio“, ha aggiunto il toscano. Non ci sono precedenti tra i due. Finale programmata domani a partire dalle ore 13.00 italiane.

Argomenti correlati:
Exit mobile version