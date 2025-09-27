Lorenzo Musetti non vuole fermarsi a Pechino: “Sono in fiducia, sto giocando il mio miglior tennis”

Lorenzo Musetti ha superato al primo turno l’insidioso ostacolo rappresentato dal big server Giovanni Mpetshi Perricard e si appresta ad affrontare un altro francese in occasione degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il carrarino se la vedrà con il veterano Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni e reduce da un convincente successo per 6-3 6-2 sul kazako Alexander Bublik.

“Sono consapevole che sto giocando bene, sto esprimendo il mio miglior tennis e sono anche in fiducia“, dichiara Musetti alla vigilia del suo secondo impegno sul cemento della capitale cinese. Il n.4 del seeding parte sicuramente con i favori del pronostico e ha una bella occasione per macinare punti pesanti in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino, anche perché in caso di vittoria troverebbe poi ai quarti uno tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il giovane americano Learner Tien.

“Le palle sono molto dure e lo restano tutta la partita. Però diventano abbastanza grandi, quindi non è facile poi fare punto, specialmente da fondo. Comunque mi sembra una palla che salta abbastanza, quindi col servizio puoi fare la differenza. Sono condizioni che non mi dispiacciono“, aggiunge il numero 9 al mondo a proposito delle condizioni di gioco a Pechino.

Musetti ammette di non aver digerito del tutto la recente rocambolesca sconfitta in finale a Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo: “La sconfitta in finale è ancora nella mia testa. Vincendo avrei ottenuto un altro titolo e aggiunto altri punti nella Race, però devo dire che in questo sport purtroppo siamo abituati, è una fortuna e allo stesso tempo una sfortuna il fatto di avere tutte le settimane un torneo. Quindi hai una chance tutte le settimane, che vada bene o che vada male. Adesso c’è Pechino e non voglio pensare a cosa ho mancato la settimana scorsa“.