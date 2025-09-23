Lorenzo Musetti deve invertire una tradizione negativa nelle Finali ATP: ultimo titolo nel 2022!

Lorenzo Musetti sta disputando senz’ombra di dubbio la miglior stagione della carriera, avendo fatto breccia finalmente nella top10 con un best ranking di n.6 al mondo e ottenendo dei risultati notevoli soprattutto sulla terra battuta (almeno in semifinale nei tre 1000 sul rosso e al Roland Garros), ma ad oggi manca ancora all’appello la conquista di un titolo.

Nel corso del 2025 l’azzurro ha giocato infatti sin qui una sola finale, persa a Montecarlo contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz in rimonta per 3-6 6-1 6-0. Il tennista carrarino meriterebbe di coronare quest’annata estremamente positiva con almeno un trofeo in bacheca, anche per interrompere un digiuno iniziato addirittura il 17 ottobre 2022.

Da quel giorno, quando si impose nell’ATP 250 di Napoli battendo nell’ultimo atto sul cemento outdoor Matteo Berrettini, il 23enne toscano non ha più vinto alcun torneo professionistico individuale inanellando una terribile sequenza di sei sconfitte consecutive in finale (contando anche i Challenger di Torino e Cagliari nella primavera del 2024).

Limitandoci agli eventi del circuito maggiore, Musetti ha un bilancio complessivo nelle finali di 2-4 caratterizzato da due successi nel 2022 (Carlos Alcaraz ad Amburgo 6-4 al terzo e Berrettini a Napoli 7-6 6-2) e da quattro ko nel biennio 2024-2025 (Tommy Paul al Queen’s, Francisco Cerundolo a Umago, Juncheng Shang a Chengdu e Alcaraz a Montecarlo). Adesso il n.9 al mondo ha finalmente l’occasione di interrompere questo trend negativo nelle finali, affrontando oggi da favorito il cileno Alejandro Tabilo in un match che mette in palio l’ATP 250 di Chengdu.