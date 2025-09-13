LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sulla Bola del Mundo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2025, Robledo de Chavela-Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada) di 164,8 chilometri. È il momento della verità, non esistono più calcoli di sorta: si corre per la vittoria finale e per il gradino più basso del podio.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ha vinto la tappa di ieri, Rueda-Guijuelo di 161,9 chilometri. Il belga, al terzo successo in quest’edizione, ha bruciato in volata il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). Jonas Vingegaard consolida il primato e guadagna 4’’ su Joao Almeida. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG è secondo con 44’’ di ritardo, mentre il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team è terzo a 2’43’’.

I corridori si cimentano con un dislivello di 4200 metri e devono affrontare cinque GPM. La giornata inizia con l’Alto de la Escondida, terza categoria di nove chilometri al 4,1%, e l’Alto de La Paradilla, terza categoria di 5,8 chilometri al 5,4%. Le prime due asperità potrebbero rappresentare il trampolino di lancio per coloro che proveranno ad animare la fuga di giornata.

Al chilometro 59 si trova l’Alto del León, seconda categoria di sette chilometri al 7,3%. Una serie di ondulazioni accompagna i corridori verso l’Alto de Navacerrada, prima categoria di 6,9 chilometri al 7,6%. La salita finale verso la Bola del Mundo, altra vetta celebre, è la seconda asperità di categoria Especial della corsa, 12,4 chilometri all’8,6% di pendenza media e punte massime ampiamente oltre il 10%.

Jonas Vingegaard e Joao Almeida sono pronti al duello decisivo per la vittoria della corsa. Il danese parte dal vantaggio di 44’’sul rivale, ma vanta una condizione che, complici i postumi di una probabile sindrome influenzale, è visibilmente calata rispetto ai primi giorni di gara. Il portoghese, dal canto suo, ha dimostrato sull’Angliru di sapere interpretare in maniera egregia anche le salite con pendenze più elevate, è sensibilmente migliorato e non ha nulla da perdere.

Riserverà sicuramente grandi emozioni anche il duello per il terzo posto tra Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team e l’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe. Il britannico si presenta alla partenza con 39’’ di margine, il rivale proverà a far valere le sue attitudini in salita. Il capitano della Red Bull può contare sul prezioso supporto di Giulio Pellizzari e appare molto probabile un’azione combinata dei due per tentare di agguantare il terzo gradino del podio. Lo scalatore italiano, dopo il trionfo sull’Alto del Morredero, vuole concludere la sua Vuelta con una prova da protagonista per blindare la maglia bianca e difendere il piazzamento nei primi cinque.

Vedremo chi trionferà a fine giornata e quale sarà la conformazione definitiva della classifica generale. La partenza della ventesima tappa è prevista alle ore 13:00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la penultima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!