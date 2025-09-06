LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita duro a La Farrapona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2025. La giornata di ieri ha visto il trionfo di Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), abile a fare l’andatura per tutto l’Angliru, GPM hors categorie che è stato lo scenario conclusivo della frazione. Alle sue spalle la Maglia Roja Jonas Vingegaard (0’00”). Il capitano del Team Visma | Lease a Bike conduce la classifica generale con 46” di vantaggio sul portoghese Almeida e 2’18” sul britannico Thomas Pidcock (Q36 Pro Cycling Team). Completano la top cinque Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) il primo degli italiani in virtù della sesta piazza provvisoria, scivola invece in ottava l’abruzzese Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

Quest’oggi i corridori pedaleranno per 136.1 km, partenza fissata ad Avilés e linea d’arrivo situata a La Farrapona. Lagos de Somiedo. Il percorso non lascia spazio alla tranquillità e alla gestione delle energie fisiche; prima metà della corsa caratterizzata da terreni collinari ed ondulati, le squadre ne approfitteranno per studiare le tattiche in vista dei km seguenti. Al km 64 la prima difficoltà altimetrica, L’Alto Tenebreo (5.8 km al 6.2%, 3° categoria), scoglio che riserva picchi del 10%, possibile trampolino di lancio per gli uomini non in lizza per i ranghi alti della graduatoria. Dopo lo scollinamento si prosegue verso Entragu, dove al km 90 è posizionato l’omonimo traguardo volante.

Lo sprint di Entragu farà da preludio alla tortuosa sezione finale della tappa; il GPM di terza categoria di Puertu de San Llaurienzu (9.9 km à 8.6%) inciderà e non poco sulle gambe dei corridori, il 14 % di pendenza massima potrebbe creare selezione e sparigliare le carte. Dopo lo scollinamento al km 102.4, i ciclisti avranno la possibilità di respirare tramite un tratto in discesa, tuttavia il sollievo sarà tutt’altro che duraturo; al km 119 inizierà l’ultimo GPM, La Farrapona. Lagos de Somiedo (16.8 km al 6%). Trattasi di un altro GPM di prima categoria, contraddistinto da dieci km relativamente pedalabili, poi il tracciato si tramuterà in inferno con picchi di pendenza oltre il 10%. A La Farrapona. Lagos de Somiedo è posto anche il traguardo finale, quarta volta nel corso della storia per la località asturiana.

Jonas Vingegaard punta ad allungare sugli inseguitori, Joao Almeida non è lontano e potrebbe avere un’occasione nella cronometro di giovedì prossimo. Per questo e altri mille motivi l’attesa è tutta per il campione danese, che ha rinunciato all’attacco sull’Angliru e ha giocato in difesa. Da verificare invece se il portoghese della UAE ha speso ieri tutta la benzina. Al cospetto dei primi due della classe, nutrono buone chance di vittoria Jai Hindley, Felix Gall, Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG). I colori azzurri saranno rappresentati dal sorprendente Giulio Pellizzari, leader della classifica giovani e reduce da frazioni incoraggianti. Anche Giulio Ciccone ha le capacità per dire la sua; il corridore della Lidl – Trek difficilmente ambirà alla top cinque della generale visto il distacco, un successo di tappa sembrerebbe poter essere una scelta più saggia e fattibile.

alle 13:50 prevista la partenza da Avilés. La cronaca sarà caratterizzata da aggiornamenti costanti in tempo reale