LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: la grande classica in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025! Possiamo definirla la finale anticipata del primo trofeo stagionale, antipasto della Serie A che scatterà nel prossimo fine settimana.

La Virtus Bologna si presenta con lo scudetto cucito sul petto dopo aver interrotto la striscia di tre vittorie degli acerrimi rivali meneghini, con le V-nere che vogliono riscattare il ko in Supercoppa Italiana di un anno fa quando persero all’overtime contro Milano in ‘casa’ a Casalecchio di Reno. La dirigenza bianconera ha operato egregiamente sul mercato portando in Emilia fuoriclasse come Luka Vildoza e Carsen Edwards oltre a due giovani prospetti italiani come Saliou Niang e Abramo Canka.

L’Olimpia Milano punta invece al bis dopo il successo del 2024, con l’EA7 Emporio Armani che punta anche a riprendersi lo scettro di campione d’Italia dopo il ko in semifinale dei playoff 2024-2025 contro la Virtus Bologna poi vincitrice del titolo. Per le Scarpette Rosse sarà un’annata particolare senza il patron Giorgio Armani venuto a mancare recentemente, con Ettore Messina che avrà a disposizione un roster di tutto rispetto grazie agli innesti di Lorenzo Brown, Marko Guduric e Vlatko Cancar.

Inizio del match previsto questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:45, subito dopo la prima semifinale in programma alle ore 18:00 tra la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e LBA.TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana di basket 2025!