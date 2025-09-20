LIVE USA-Gran Bretagna, BJK Cup 2025 in DIRETTA: probabile Pegula-Boulter nel secondo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Stati Uniti d’America-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. La sfida tra le numero uno delle due nazionali potrebbe rivelare l’avversaria dell’Italia nella finalissima di domenica senza dover attendere il doppio decisivo.

A meno di clamorose sorprese la scelta dei due capitani, Anne Keothavong e Lindsay Davenport, dovrebbe ricadere su Jessica Pegula e Katie Boulter come già accaduto nei quarti di finale. L’americana parte con i favori del pronostico, ma quanto visto giovedì nella sfida contro il Kazakistan lascia molti punti interrogativi sulle sue condizioni: la numero 7 del mondo è stata sconfitta nettamente da Elena Rybakina per 6-4, 6-1 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Netta vittoria invece per Boulter che ha concesso appena 3 game a Moyuka Uchijima, vincendo per 6-2, 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco.

La ventinovenne britannica è reduce da una trasferta nordamericana complicata in cui ha ottenuto una sola vittoria su sei incontri. US Open da grande protagonista per Pegula che ha raggiunto la semifinale nello Slam di casa arrendendosi solamente al terzo set ad Aryna Sabalenka. Tra le due c’è un solo precedente risalente alla United Cup 2024: in quell’occasione Boulter si è imposta per 5-7, 6-4, 6-4.

L'incontro è il secondo a partire dalle 11.00, quando inizierà il tie tra Gran Bretagna e Stati Uniti d'America con la sfida tra le numeri 2.