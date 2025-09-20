Live Sport
LIVE USA-Gran Bretagna, BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia attende la rivale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00)
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di USA-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. L’Italia scoprirà l’avversaria da affrontare domenica nella finalissima di Shenzhen. Salvo soprese dovrebbero sfidarsi la numero due americana Emma Navarro e la numero due britannica Sonay Kartal.
Navarro, ventiquattrenne di New York (Stati Uniti d’America), arriva alla semifinale dopo aver battuto in tre combattuti parziali la kazaka Yulia Putintseva nel match di quarti di finale. Numero 18 del ranking WTA l’americana viene da una stagione altalenante nella quale ha racimolato i quarti di finale agli Australian Open prima di aggiudicarsi il torneo di Merida. Da successo sul cemento messicano Navarro ha raramente messo in fila due vittorie consecutive.
Dal canto suo Kartal, ventitreenne londinese, si presenta all’appuntamento da numero 82 delle classifiche mondiali. Uscita vincente in due set dalla sfida alla giapponese Shibahara, la britannica proverà il colpo grosso contro la rivale americana. In questo 2025 vanta gli ottavi ad Indian Wells e Wimbledon come migliori risultati. Potrebbe essere insidiata come prima singolarista da Jodie Anna Burrage, numero 149 WTA.
Il primo singolare di USA-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025, inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!