LIVE Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: equilibrio nella prima semifinale

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 tra Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia. Si alza il sipario sulla stagione del basket italiano.

Brescia, finalista scudetto nella scorsa stagione, ha cambiato veramente poco durante l’estate, anche se quel poco in un caso è molto (il coach: Matteo Cotelli per Peppe Poeta, chiamato da Messina a fare il vice a Milano). Di base, l’unico reale cambio è il ritorno di Massinburg al posto di Dowe. Per il resto, sempre l’ossatura della scorsa annata, con Amedeo Della Valle tra i protagonisti attesi.

Di converso, Trento, che rinnova la sua partnership con la Dolomiti Energia e la promozione dell’intero territorio del Trentino, ha dovuto cedere diversi pezzi pregiati (Ellis a Milano, Ford a Trapani, Niang alla Virtus Bologna, Pecchia a Tortona), ma ha riportato nel campionato italiano Peyton Aldridge e sembra squadra destinata a credere in alcuni dei giovani di maggior interesse dell’estate delle Under azzurre. Il tutto con Massimo Cancellieri che ha sostituito in panchina Paolo Galbiati, diretto al Baskonia.

Nella preseason Trento ha raccolto un certo numero di segnali, tra cui anche la vittoria sull’AEK Atene, benché tutte le cose in questa fattispecie vadano sempre ricondotte alla giusta misura. Stesso discorso vale per Brescia (altrimenti il 2-4 nelle partite prestagionali avrebbe un senso completamente differente). In breve, è oggi che cominceremo a vedere qualcosa di vero delle due squadre.

La semifinale tra Trento e Brescia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!