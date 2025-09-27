LIVE Superbike, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Bulega all’ultima chiamata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Aragon 2025, Bulega cerca la disperata rimonta mondiale.

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si sono spartiti i due turni di prove libere della Superbike che si sono svolti ieri al Motorland Aragon in Spagna. Ieri mattina era stato il pilota della BMW a far segnare il miglior tempo (1’48”385), mentre nella seconda sessione è stato Bulega a chiudere in testa le FP2 (1’48”736) anche perché il pilota turco non è riuscito a migliorare il suo miglior giro.

Nella classifica combinata delle due sessioni è il pilota della BMW a prevalere, staccando Bulega di circa tre decimi. Al di là dei riscontri cronometrici, il centauro italiano della Ducati è apparso più vicino al campione di Alanya ed è certamente pronto a rendergli la vita difficile, su una pista che non è più da tempo terra di conquista per la Ducati, ma dove il motore della Panigale può competere con quello tedesco, come visto da il terzo posto del privato Sam Lowes ed il quinto dell’ex campione Alvaro Bautista, che qui al Motorland ha vinto già ben nove volte.

Tra le due Ducati si è inserito in quarta piazza un inaspettato Andrea Locatelli, bravo a spingere la sua Yamaha R1 fino in fondo. A esclusione del buon Locatelli, le prime posizioni sono occupate esclusivamente da Ducati e BMW, che piazza il secondo pilota Michael Van der Mark (caduto nella prima sessione) davanti a Danilo Petrucci, settimo. Ottava posizione per Xavi Vierge con la Honda. Il pilota della Honda si piazza davanti alla coppia azzurra formata da Andrea Iannone e Axel Bassani. Giornata complicata per Yari Montella, che nella prima sessione ha rotto un motore nelle FP1 saltando in pratica tutto il turno, mentre nelle FP2 non è andato oltre il sedicesimo tempo. Oggi Superpole e Gara-1 praticamente decisivi per Bulega.

Inizio della Superpole alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00.