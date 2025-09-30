LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 82-92, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: esordio vincente dei milanesi in Europa, 21 punti di LeDay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:01 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera.

21:58 TOP SCORER: Stella Rossa: Nwora 19, Carter 16, Ebuka e Miller-McIntyre 14 / Olimpia Milano: LeDay 21, Shields 13, Nebo 12

Finisce qui: l’Olimpia Milano sbanca Belgrado e batte la Stella Rossa per 82-92 iniziando l’Eurolega con una vittoria convincente!

82-92 Ancora Miller-McIntyre che sfrutta la tabella. Meno di un minuto alla sirena finale.

80-92 Shavon Shields dalla media.

80-90 Miller-McIntyre in allontanamento.

78-90 2/2 per l’ex giocatore del Partizan Belgrado, che forse avvicina l’Olimpia al successo.

78-88 Tap-in di Zach LeDay sul suo errore di tiro precedente. +10 Milano.

78-86 Giro perfetto in lunetta di Leandro Bolmaro.

78-84 Miller-McIntyre segna e subisce il fallo di Mannion, sbagliando però il libero aggiuntivo.

76-84 2/2 per Zach LeDay in lunetta.

76-80 Nwora col fallo e il 2+1.

73-82 LeDay col classico tiro dalla media! +9 Milano, time-out Sfairopoulos.

73-80 Nico Mannion dà ossigeno all’Olimpia.

73-78 Nikola Kalinic sulla linea di fondo: la Stella Rossa è ancora viva, time-out chiamato da Ettore Messina.

71-78 Tyson Carter con l’appoggio in contropiede per il -7.

69-78 Ebuka schiaccia per riportare la Stella Rossa sotto la doppia cifra di svantaggio.

Time-out chiamato subito da coach Sfairopoulos.

67-78 MARKOOO GUDURIC! BOMBAAAAAA

67-75 1/2 per Miller-McIntyre per rosicchiare un paio di punti.

66-75 Dentro il libero aggiuntivo.

65-75 Tyson Carter interrompe il digiuno offensivo e segna col fallo.

63-75 Dentro il libero aggiuntivo per allungare il break di 6-0.

63-74 ARMONI BROOKS! COL FALLO. L’OLIMPA SFONDA LA DOPPIA CIFRA DI VANTAGGIO.

63-72 TRIPLA DI PIPPO RICCI! +9 MILANO.

Inizia la frazione conclusiva!

Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30′ l’Olimpia Milano rimane avanti di due possessi pieni (63-69).

63-69 Armoni Brooks col fallo! Ancora +6 Milano.

63-67 Tyson Carter punisce la difesa milanese.

61-67 ANCORA LUIII: MARKO GUDURIC! BOMBA, +6 E TIME-OUT STELLA ROSSA.

61-64 MARKO GUDURIC! TRIPLA, +3 MILANO.

61-61 2/2 di Moneke in lunetta per il pari a -2’20” dalla terza sirena.

59-61 Ancora Nwora che mostra nuovamente tutto il suo talento. -2 Stella Rossa.

57-61 PIPPOOOO RICCIIII!! TRIPLAAAAAAA

57-58 Nwora in allontanamento per tenere a contatto la Stella Rossa.

55-58 SHIEEEEELDS! BOMBAAAAAAAA

55-55 Partita nuovamente in parità con Ebuka.

53-55 Taglio perfetto di Ricci per il nuovo vantaggio Milano1 Break di 4-0.

53-53 Josh Nebo schiaccia ed impatta nel punteggio!

53-51 La Stella Rossa mette la freccia con Miller-McIntyre. Time-out Messina.

51-51 Nwora pareggia i conti da due.

49-51 Auto-canestro di Bolmaro per il -2 Stella Rossa.

47-51 NEBO COL FALLO! +4 OLIMPIA.

47-49 Un solo libero segnato da Moneke per il -2.

46-49 Palleggio, arresto e tiro di Mannion: Milano prende ossigeno, +3.

46-47 Accelerazione di Moneke per tornare a -1.

44-47 2/2 per Josh Nebo a cronometro fermo.

44-45 Ebuka appoggia per tornare subito a -1.

42-45 1/2 per Moneke ai liberi.

21:05 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 41-45 in favore dell’Olimpia Milano con cui si era chiuso il primo tempo.

20:55 13 punti di uno scatenato Zach LeDay e 8 punti di Shavon Shields per l’Olimpia Milano, con 7 punti di Leandro Bolmaro – 10 punti di Nwora e 9 di Tyson Carter tra le fila della Stella Rossa. Meneghini molto precisi dal pitturato (76.5%) mentre i padroni di casa tirano meglio dall’arco (60%) oltre al 100% in lunetta.

Si chiude anche il secondo quarto, con l’Olimpia Milano avanti 41-45 sulla Stella Rossa.

41-45 Accelerazione di Carter per il -4.

39-45 ALLEY-OOP DI NEBO SU ASSIST DI ELLIS! +5 OLIMPIA, TIME-OUT SFAIROPOULOS.

39-43 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.

39-42 Canestro pesante anche per Nikola Kalinic, che tiene la Stella Rossa a -3.

36-42 MANNION! LA TRIPLA DEL ‘RED MAMBA’.

36-39 Ancora Miller-McIntyre, questa volta da due.

34-39 NICO MANNION! CHE ACCELERAZIONE.

34-37 Miller-McIntyre risponde con la stessa moneta.

31-37 LEEEEDAYYY!! BOMBAAAAAAA

31-34 Nikola Kalinici appoggia per il -3.

29-34 La Stella Rossa batte un colpo con Ebuka.

27-34 LeDay da due! Milano prova un altro allungo, +7 e 9 punti per il giocatore di passaporto azero.

27-32 ARMOOONI BROOOKS!! TRIPLAAAAA

27-29 SCHIACCIATA DI JOSH NEBO! TIME-OUT STELLA ROSSA.

27-27 Nikola Kalinic impatta nel punteggio dalla lunga distanza.

24-27 Completato il gioco da tre punti.

24-26 LEDAY COL FALLO! +2 MILANO.

24-24 Nwora pareggia i conti e sale in doppia cifra (10 punti).

22-24 Carter va al ferro per riportare la Stella Rossa a -2.

20-24 Olimpia nuovamente a +4 con l’appoggio di Quinn Ellis.

Inizia la seconda frazione alla Belgrade Arena!

Si chiude il primo quarto sul 20-22 in favore dell’Olimpia Milano!

20-22 Carter sulla sirena!

18-22 BOLMARO! TRIPLAAAAAA

18-19 1/2 per Marko Guduric a cronometro fermo.

18-18 Bomba di Carter per il pareggio con circa un minuto alla prima sirena.

15-18 Leandro Bolmaro col tap-in che ridà ossigeno all’EA7 Emporio Armani.

15-16 Appoggio facile di Ebuka per mordere le caviglie all’Olimpia. Time-out immediato di Messina.

13-16 Ebuka inchioda a due mani per il -3 Stella Rossa.

Debutto in Eurolega con la canotta milanese di Marko Guduric, ex di turno avendo giocato per la Stella Rossa dal 2015 al 2017.

11-16 Zach LeDay per il +5 Olimpia.

11-14 Nwora da tre interrompe l’emorragia per la Stella Rossa.

8-14 Contropiede di Shavon Shields per un mini-allungo milanese. Time-out Sfairopoulos.

8-12 Josh Nebo emula subito il compagno per il +4 a metà primo quarto.

8-10 BOLMARO! SCHIACCIATA BIMANE, +2 MILANO.

8-8 Dentro il libero aggiuntivo che vale il pareggio.

7-8 Moneke col fallo! La Stella Rossa non molla, -1.

5-8 Palleggio, arresto e tiro di LeDay.

5-6 Stoppata irregolare di Nebo, con la Stella Rossa che accorcia.

3-6 Chiuso il 2+1.

3-5 SHIELDS COL FALLO!

3-3 Risponde subito Shavon Shields con la stessa moneta!

3-0 Nwora da tre sblocca il punteggio dopo quasi un minuto.

Si alza la palla a due a Belgrado. Buon divertimento a tutti!

Minuto di silenzio in memoria di Giorgio Armani.

Questi gli Starting five scelti dai due coach: Miller-McIntyre N. Kalinic Nwora Moneke Rivero (Stella Rossa); Mannion Bolmaro LeDay Shields Nebo (Olimpia Milano)

19:55 Assente Lorenzo Brown, mentre debutta con la canotta milanese Marko Guduric oltre a Marko Cancar.

19:52 Squadre già sul parquet della Belgrade Arena per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti.

19:49 La Stella Rossa vuole provare a fare meglio del 2024-2025 quando riuscì ad acciuffare i play-in senza però poi accedere alla fase successiva. Salutato Milos Teodosic, tra le fila della squadra biancorossa troviamo anche l’ex Virtus Bologna Ognjen Dobric oltre a Chima Moneke arrivato in estate dal Baskonia.

19:46 L’EA7 Emporio Armani ha già alzato un trofeo in questa stagione ovvero la Supercoppa Italiana, conquistata pochi giorni fa tra le mura amiche dell’Unipol Forum dopo aver battuto in semifinale la Virtus Bologna all’overtime (86-93) e in finale la Germani Brescia (75-90) con Lorenzo Brown e Quinn Ellis in grande spolvero. Coach Ettore Messina avrà a disposizione per questa sera anche l’altro pezzo pregiato del mercato estivo ovvero Marko Guduric, campione d’Europa con il Fenerbahce Istanbul nella passata annata.

19:43 Subito un doppio turno per i meneghini che dopo la sfida odierna rimarranno a Belgrado per sfidare giovedì sera l’altra compagine della capitale serba ovvero il Partizan, in un’Eurolega allargata a venti squadre quindi con una concorrenza ancora più agguerrita.

19:40 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, match valevole per la prima giornata dell’Eurolega di basket 2026!

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, prima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Inizia il lungo cammino dell’EA7 Emporio Armani nella massima competizione continentale, con subito un doppio turno in quel di Belgrado per affrontare prima i biancorossi e poi il Partizan.

Le Scarpette Rosse hanno già messo un titolo in bacheca in questa stagione vincendo nuovamente la Supercoppa Italiana disputata in ‘casa’ all’Unipol Forum di Assago, piegando prima la resistenza della Virtus Bologna all’overtime (86-93) in semifinale e poi prevalendo nell’atto conclusivo sulla Germani Brescia (75-90). Decisivo Josh Nebo (18 punti) con un ottimo impatto anche di Lorenzo Brown (9 punti e 11 assist) e di Quinn Ellis, con coach Ettore Messina che spera di avere a disposizione l’altro acquisto di peso ovvero Marko Guduric.

La Stella Rossa Belgrado vuole provare a riconfermare il buon rendimento dello scorso anno quando riuscì a centrare i play-in sfiorando quindi l’accesso alla post-season, con coach Sfairopoulos che ha salutato Milos Teodosic ritiratosi dal basket giocato ma che punterà sicuramente sull’estro di Isaiah Canaan e Codi Miller-McIntyre oltre alla solidità offensiva di Chima Moneke arrivato dal Baskonia e dall’ex Virtus Bologna Ognjen Dobric insieme a Nikola Kalinic.

Inizio del match previsto alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) questa sera alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega di basket 2026!