LIVE Spagna-Grecia, Europei basket 2025 in DIRETTA: l’Italia spera nelle Furie Rosse per il primato nel girone

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Grecia, si chiude il gruppo C degli Europei di basket con una partita decisiva anche per il futuro dell’Italia.

Si mette la parola fine sulla prima fase della manifestazione continentale e il Gruppo C va in archivio con una partita che promette assolutamente scintille. In base ai risultati delle partite precedenti, soprattutto quello tra Bosnia e Georgia (l’Italia è abbastanza scontato che vinca con Cipro) questa sfida potrebbe diventare anche un dentro o fuori addirittura per la Spagna, perchè una vittoria bosniaca obbligherebbe la squadra di Sergio Scariolo a vincere per forza.

Dall’altra parte c’è una Grecia che è reduce proprio da un inaspettato ko contro la Bosnia e che dovrà capire come gestire anche la questione Giannis Antetokounmpo. La stella dei Milwaukee Bucks è rimasta a riposo per un problema al ginocchio, ma potrebbe tornare in campo vista l’importanza del match.

La Grecia, vincendo sarebbe sicuramente prima ed entrerebbe in una zona di tabellone senza le due grandi avversarie, Germania e Serbia. Una sconfitta, invece, darebbe la certezza all’Italia di essere prima, con la Spagna che a quel punto sarebbe sicura di continuare la sua avventura nell’Europeo.

La palla a due del match Italia-Bosnia, sfida valevole per gli Europei di basket, sarà in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!