LIVE Sinner-Atmane, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il mancino francese sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra il nostro Jannik Sinner e Terence Atmane, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino che l’azzurro vinse nel 2023 in finale contro Daniil Medvedev. L’altoatesino è, ovviamente, il favorito per la vittoria di questo incontro come per il trionfo finale, ma nessun avversario è da sottovalutare, soprattutto con un rovescio mancino come quello del transalpino.

Dopo la sconfitta in finale degli US Open contro Alcaraz, Sinner ha dichiarato di voler cambiare qualcosa nel suo gioco per cercare di superare nuovamente il numero 1 spagnolo. Alcune differenze nel suo gioco le abbiamo potute già ammirare nel primo turno disputato questa settimana a Pechino contro Marin Cilic, contro il quale Sinner ha vinto 2-0 (6-2, 6-2), all’insegna di un’ottima percentuale di servizio e alcuni serve and volley tentati, colpo assolutamente non nel suo repertorio.

Per quanto riguarda Atmane, che dopo l’ottimo Masters 1000 di Cincinnati disputato e nel corso del quale si è fermato in semifinale per via del match perso proprio contro Sinner, ha deciso di non disputare lo US Open. Il francese è tornato in campo per lo swing asiatico, riuscendo ad entrare nel main draw dell’ATP 500 di Pechino grazie alle qualificazioni. Al primo turno, Atmane ha affrontato e sconfitto il grande padrone di casa del torneo, Zhinzhen Zhang, che è stato eliminato con un 2-0 (6-4, 6-2) in favore del francese.

Il match tra Sinner e Atmane sarà il primo a partire dalle 9.00 (orario italiano, in Cina saranno le 15.00) nel programma del Capital Group Diamond, match principale dell’ATP 500 di Pechino. Come detto, è il numero 2 del mondo ad essere favorito per la vittoria finale con l’unico precedente tra i due che è quello citato poc’anzi, in cui Sinner sconfisse il francese 2-0 (7-6, 6-2) nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Segui l’incontro grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento!