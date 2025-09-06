LIVE Sinner-Alcaraz, US Open 2025 in DIRETTA: sfida all’O.K. Corral, in palio Slam e n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale degli US Open 2025 di tennis: l’italiano vuole difendere sia il titolo conquistato lo scorso anno che il numero 1 ATP. Sinner disputa la quarta finale Slam del 2025, e per la terza volta l’ultimo atto sarà contro lo spagnolo: finora Alcaraz ha vinto al Roland Garros e Sinner a Wimbledon. Sarà il quindicesimo incontro ufficiale tra i due sul circuito maggiore, ed al momento l’iberico è in vantaggio per 9-5 negli scontri diretti.

Per quel che riguarda la corsa al numero 1 ATP, inoltre, nella classifica virtuale lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner, finora, incamerano 1300 punti a testa per l’accesso alla finale e le distanze tra i due sono invariate rispetto all’inizio del torneo: l’iberico, dunque, si presenta all’ultimo atto con 60 lunghezze di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria in tempo reale in cui i punti degli US Open 2024 risultano già decurtati. Alcaraz si attesta a 10840, mentre Sinner insegue a quota 10780: il successo nello scontro diretto, dunque, vale anche il numero 1 ATP.

Nel percorso per raggiungere la finale l’italiano ha lasciato per strada due parziali, mentre lo spagnolo vanta una striscia aperta di 18 set vinti consecutivamente. Il match tra il numero 1 ed il numero 2 del mondo si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium e sarà l’unico incontro in programma nella giornata di domenica 7 settembre: la sfida si giocherà a partire dalle ore 20.00 italiane. OA Sport vi offre la diretta live testuale della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sarà valida per la finale degli US Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!