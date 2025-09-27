LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa difende un cospicuo vantaggio nella seconda giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia.

I padroni di casa si presentano sul tee della 1, quest’oggi, consci di dover far ben di più rispetto a quanto messo in campo ieri. Il parziale, per il team capitanato da Keegan Bradley, infatti, dice 5.5 a 2.5 per gli ospiti. La compagine messa insieme e orchestrata da Luke Donald, infatti, è arrivata oltreoceano intenta a giocarsi tutte le frecce al proprio arco. E così, nella prima giornata, è stato. Soprattutto nei foursome.

Rory McIlory, forse il più atteso dei “blues”, ha schiantato, insieme con il compagno Tommy Fleetwood, Collin Morikawa e Harris English, poco brillanti da tee a green e ancora meno con il putt. Ottimo anche l’approccio di Jon Rahm che ha portato 2 punti, come Fleetwood, dei 5.5 totalizzati nella prima giornata dagli europei. Il campione spagnolo, vincitore anche del Masters in carriera, ha battuto nei foursome Bryson DeChambeau e Justin Thomas insieme a Tyrrell Hatton e nei fourball ha schiantato il n.1 al mondo Scottie Scheffler e J.J. Spaun insieme all’austriaco Sepp Straka.

La strada per arrivare a 14, tuttavia, è ancora molto lunga. Il percorso nasconde diverse insidie e ci sono ancora due giornate piene davanti a noi di golf. I green, tuttavia, sembrano più morbidi del solito (forse dovuto alle piogge incessanti dei giorni scorsi), ma di certo il rough non perdona. Per domani lo spartito è lo stesso: foursome la mattina e spazio ai fourball dal pomeriggio.

Gli accoppiamenti dei foursome sono i seguenti:

Bryson DeChambeau – Cameron Young vs Matt Fitzpatrick – Ludvig Aberg

Harrish English – Collin Morikawa vs Rory McIlroy – Tommy Fleetwood

Xander Schauffele – Patrick Cantlay vs Jon Rahm – Tyrrell Hatton

Russell Henley – Scottie Scheffler vs Robert McIntyre – Viktor Hovland

