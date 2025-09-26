LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: l’Europa sogna il colpaccio in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della Ryder Cup 2025. Il Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la ospita per la prima volta nella sua acclamata storia.

L’Europa torna con undici dodicesimi della formazione che ha vinto al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (a est di Roma) nel 2023, mentre sono ben quattro i rookie della squadra USA. Diverse le filosofie: quasi tutto identico anche nello staff, Luke Donald compreso, per il team europeo, molto si differenzia, invece, nel team a stelle e strisce, a partire da Keegan Bradley capitano (e avrebbe potuto tranquillamente essere tra i 12 USA).

Si comincia dalle 13:10 con i foursome, che vedono già impegnati sia Scottie Scheffler che Rory McIlroy, i primi due giocatori del mondo nonché coloro sui quali c’è la più grande delle curiosità per quello che potrà accadere. Gli USA hanno tutta l’intenzione di ripetere quanto accaduto nel 2016 all’Hazeltine National e nel 2021 a Whistling Straits.

L’Europa, invece, sogna, se non un’altra Medinah (il miracolo del 2012, una rimonta tra le più leggendarie della storia della Ryder), almeno il colpo stile Michigan 2004, quello riuscito senza troppi complimenti e con tanto di 18,5-9,5 in cui lo stesso Donald era in campo da rookie (e se la giocò alla grande al venerdì e al sabato).

La Ryder Cup 2025 partirà dalle ore 13:10 e vedrà oggi in campo foursome prima e fourball poi in una lunga prima giornata.