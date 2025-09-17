LIVE PSG-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: debutto da brividi contro i campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA, Juric cerca il miracolo sportivo.

I campioni d’Europa in carica del PSG sfidano l’Atalanta in Champions League. La Dea si prepara per scendere in campo al Parco dei Principi e sogna il miracolo sportivo. Juric ha appena trovato il primo successo stagionale dominando il Lecce, il successo è ormai diventata una grande abitudine per i parigini che dopo essersi portati a casa la Supercoppa Europea, hanno iniziato la stagione con quattro successi in altrettante partite.

I parigini saranno privi di due pezzi pregiati del suo attacco come Dembélé e Doué, i due calciatori che hanno letteralmente distrutto l’Inter nell’ultima finale di Champions League. Oltre a loro, non ci sarà nemmeno il difensore Beraldo. Le scelte sono obbligate per Luis Enrique: in attacco Barcola, reduce da una doppietta in Ligue One, e Kvaratskhelia accompagneranno Ramos. Per gli altri 8, in campo tutti i titolarissimi, con Chevalier nuovo numero uno.

Per l’Atalanta ancora problemi, la frattura con Lookman non si è ricucita. Juric dovrà a fare a meno anche degli infortunati Ederson, Kolasinac e Bakker. In difesa quindi giocherà uno tra Kossounou e Djimsiti, a centrocampo spazio a Pasalic con De Roon. L’attaccante sarà quindi Krstovic con De Ketelaere alle sue spalle insieme a uno tra Sulemana favorito, Samardzic e Maldini.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3) Chavalier, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere, Krstovic

Calcio d'inizio alle ore 21.00