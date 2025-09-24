LIVE Polonia-Turchia, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: l’Italia attende l’avversaria in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Polonia e Turchia. La vincente di questa sfida affronterà l’Italia in semifinale. Nella seconda sfida del giorno di fronte ci sono la Polonia, per tutti la grande favorita di questo Mondiale, e una delle sorprese in positivo della rassegna iridata, la Turchia che vuole provarci fino in fondo e vuole emulare le ragazze turche, che hanno raggiunto la finale iridata poche settimane fa, fermandosi al cospetto dell’Italia.

La Polonia è la formazione più forte e più completa, lo certifica il fatto che nelle ultime due stagioni ha vinto tutto, tranne una competizione, quei Giochi Olimpici che la Francia ha fatto suoi tra le mura amiche e nei quali avrebbe battuto chiunque. I polacchi sanno giocare a pallavolo, sono ben allenati da Grbic, finora non hanno ancora espresso la loro miglior qualità di gioco ma c’è da credere che il 100% lo abbiano tenuto per la fase decisiva del torneo. Kochanowski, Huber, Semeniuk, Leon e Kurek, guidati da Komenda, compongono una batteria di elementi in grado di mettere paura a qualsiasi avversario, anche se qualcosa finora hanno concesso ad ogni rivale che hanno affrontato.

Concedere qualcosa alla Turchia potrebbe non risultare propriamente una buona idea perché la formazione allenata da Slobodan Kovac è pronta a raccogliere qualsiasi appiglio per poter mettere in difficoltà gli avversari. I turchi non hanno granché da perdere, possono giocare liberi di mente e hanno le armi e le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi rivale. Quello che manca, forse, è la continuità di rendimento e la solidità per reagire nei momenti difficili contro squadre dal tasso tecnico più elevato come la Polonia, ma la Turchia di Adis Lagumdzija, di Mandiraci, Bedrhan e Mirza Lagumdzija, non parte battuta.

