LIVE Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: c’è un precedente recente da riscattare

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, per i quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu, torneo nel corso del quale il nostro azzurro punta a difendere almeno la finale dello scorso, con l’idea di avere le chiare possibilità di fare addirittura meglio, vincendo l’eventuale primo titolo dell’anno. Il georgiano sarà un osso duro, e a confermarlo, in parte, c’è anche l’ultimo recente precedente tra i due.

Infatti, ricordiamo tutti il primo turno di Wimbledon lo scorso luglio, con Musetti che perse proprio contro Basilalashvili con il risultato di 1-3 (2-6, 6-4, 5-7, 1-6). In realtà, questo non è l’unico precedente tra i due, visto che si sono affrontati altre due volte: in ambedue casi nel 2022, la prima volta a Stoccarda, dove vinse il georgiano per 2-0 (7-5, 6-3), e la seconda volta al Masters 1000 di Parigi, dove vinse l’azzurro per 2-0 (6-4, 6-2). Pur essendo avanti negli scontri diretti, il georgiano non è favorito. Infatti, sull’erba di Wimbledon fu decisivo lo stato di forma del nostro azzurro che non aveva ancora recuperato del tutto da un pesante infortunio al termine della stagione su terra.

Musetti, per arrivare a giocare ai quarti ha battuto agli ottavi di finale Dino Prizmic, battendolo 2-1 (7-5, 3-6, 6-2). L’azzurro è partito già dal secondo turno grazie al fatto di essere la prima testa di serie del torneo: ciò gli ha permesso di ottenere un bye nel primo turno. Discorso diverso per Basilashvili che superate le qualificazioni, ha sconfitto al primo turno Billy Harris per 2-0 (7-6, 6-3) e Makenzie McDonald sempre per 2-0 (6-2, 7-6).

Il match tra Musetti e Basilashvili sarà il terzo del Campo Centrale dell’ATP 250 di Chengdu, con il programma che inizierà alle 7 (orario italiano, in Cina saranno le 13.00). A precedere il quarto di finale dell’italiano ci sono i match tra Christopher O’Connell e Alejandro Tabilo, come primo incontro, e quello tra Marcos Giron e Taro Daniel, come secondo. Insomma, ci aspetta un’altra grande giornata di tennis a Chengdu, con il nostro Musetti ancora protagonista. Seguite con noi il suo match grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!