LIVE MotoGP, GP San Marino 2025 in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, si tornerà in scena dopo la Sprint Race di ieri per vivere una gara lunga che si annuncia quanto mai interessante, combattuta e per nulla scontata. Ieri abbiamo visto il successo di Marco Bezzecchi nella Sprint Race davanti a Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Quale sarà il programma della giornata in terra di Romagna? La MotoGP darà il via alla sua domenica come tradizione con il warm-up che prenderà il via alle ore 09.40 e darà modo a team e piloti di lavorare per gli ultimi 10 minuti su moto, assetti e gomme. Alle ore 14.00, poi, sarà la volta del piatto forte di giornata, ovvero la gara lunga che andrà a consegnare 25 punti importanti, non tanto per la corsa al titolo, già monopolizzata da Marc Marquez, quanto per le posizioni alle sue spalle.

Davanti a tutti scatterà Marco Bezzecchi davanti ad Alex Marquez e Fabio Quartararo. Quarta posizione per Marc Marquez, davanti a Franco Morbidelli quinto e Luca Marini sesto. Settima posizione per Fabio Di Giannantonio, quindi ottava per Francesco Bagnaia con Pedro Acosta nono, quindi decimo Fermin Aldeguer davanti a Jorge Martin 11° a 847.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini scatterà alle ore 09.40 con il warm-up, mentre la gara vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della domenica in terra di Romagna, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP sullo splendido tracciato di Misano Adriatico. Buon divertimento!