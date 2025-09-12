LIVE MotoGP, GP San Marino 2025 in DIRETTA: gli italiani puntano in alto a Misano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista e, nello specifico, chi proverà a mettere in discussione il consueto dominio della Ducati. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato romagnolo.

Quale sarà il programma della giornata sulla pista posizionata in riva all’Adriatico? La classe regina darà il via al proprio lavoro alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Tra questi, ovviamente, non c’è Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, deve solo attendere l’ufficialità del suo trionfo. Il Cabroncito è pronto per festeggiare il suo nono titolo iridato, il settimo nella classe regina, e come sempre sarà l’ovvio favorito in pista. Un anno fa vinse la gara con la moto del team Gresini e, 12 mesi dopo, sarà prontissimo per puntare alla doppietta anche con la Ducati ufficiale. Alle sue spalle non mancherà la battaglia. Suo fratello Alex, fresco vincitore a Barcellona, aprirà la fila degli inseguitori, che comprende anche Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Enea Bastianini. Enorme punto di domanda, invece, su Francesco Bagnaia. Pecco, infatti, è reduce da un weekend quanto mai complicato in Catalogna e cercherà di scuotersi sulla pista di casa. Un altro fine settimana da 21a posizione in griglia non è certo quello che sogna il due-volte campione del mondo della categoria.

Il venerdì del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere.