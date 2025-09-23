LIVE Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: serve un’impresa per difendere il 2-1 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra le nazionali di calcio a 5 dell’Italia e del Kazakistan. Incontro valido per il ritorno delle qualificazioni ai prossimi Europei, con gli azzurri del commissario tecnico Salvo Samperi che hanno il difficile obbligo di difendere il 2-1 conquistato all’andata giocata a Fasano.

L’Italia si ritrova in Kazakistan per affrontare i padroni di casa dopo essere passata come seconda nel girone vinto dalla Bielorussia. Oltre l’ultimo precedente proprio contro la nazionale di Kakà che, come detto, gli azzurri hanno vinto 2-1 con i gol di Giovanni Pulvirenti e di Julio De Oliveira, la Nazionale viene da un girone di qualificazione dove ha disputato ben sei partite, conquistando quattro vittorie (contro Finlandia e Malta, sia all’andata che al ritorno), un pareggio (contro la Bielorussia) e una sconfitta (contro la Bielorussia).

Per quanto riguarda il Kazakistan invece, prima della sconfitta già citata contro l’Italia all’andata di questo Play Off di qualificazione ai prossimi Europei, dove non è bastato il gol di Şıñğıs Esenamanov, la squadra di Kakà ha affrontato il girone vinto dall’Armenia. La squadra kazaka, nel corso del girone, ha ottenuto tre vittorie (contro la Danimarca e con l’Albania sia all’andata che al ritorno), un pareggio (contro l’Armenia) e due sconfitte (contro la Danimarca e l’Armenia).

Il match decisivo per il futuro dell’Italia di Samperi inizierà alle 16.30 e verrà disputato ad Astana, capitale del Kazakistan, dove ad attendere gli azzurri ci sarà una squadra che lotterà fino all’ultimo per un posto agli Europei del 2026 e che renderà più difficile possibile la nostra qualificazione. Alla Nazionale serve un’impresa, dopo il match di Fasano che ci consegna un grande vantaggio che ora, però, sarà difficile da mantenere. Seguite con noi l’atto finale di questo Play Off di qualificazione ai prossimi Europei di calcio a 5, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!