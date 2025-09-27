LIVE Juventus-Roma, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: si assegna il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Roma, Finale Women’s Cup calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus vuole il titolo.

Oggi il Romeo Menti di Castellammare di Stabia si vestirà a festa per una partita che profuma di storia. Scendono in campo Juventus Women-Roma, per la finale della prima Coppa della Serie A Women’s Cup, con le ragazze bianconere decise a sollevare il primo premio della stagione e ad aprire l’ennesimo ciclo vincente. Le giocatrici di mister Canzi arrivano alla sfida dopo la vittoria sofferta ma estremamente meritata contro l’Inter (2-1), in una semifinale che ha visto lo spirito di gruppo e la capacità di reagire nei momenti chiave del match. Dall’altra parte la Roma si è presentata alla finale dopo un forte 3-0 nel derby contro la Lazio, ma ora il match è tra i più spettacolari possibili.

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico Massimiliano Canzi ha presentato il match contro la squadra romana in conferenza stampa. “La Serie A Women’s Cup è una competizione che mi piace perché ci ha permesso di avvicinarci al campionato e alla Champions League in maniera graduale, testando il nostro livello contro avversarie di valore. Abbiamo giocato partite vere contro squadre che militano tutte nella massima serie italiana. Venendo alla partita, riposare ventiquattro ore in meno rispetto alle nostre avversarie è un dato da non trascurare, ma non deve assolutamente essere un alibi. Di contro, ho a disposizione una rosa con tantissime giocatrici e tutte di valore, di conseguenza sfrutterò questo aspetto per avere una squadra fresca a livello fisico e mentale per tutta la durata dell’incontro.”.

I bianconeri sono la squadra che in questa Serie A Women’s Cup ha effettuato più recuperi offensivi (47); dall’altra, la rosa di Rossettini è quella che dopo tali recuperi ha registrato più tiri (15) e più reti (cinque); in generale, la squadra giallorossa (11) e quella della Juventus (otto) vantano il migliore attacco nella competizione, nonché le migliori difese (due goal al passivo).

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): De Jong; Kullberg, Lenzini, Calligaris; Bonansea, Brighton, Pinto, Carbonell; Godo; Cambiaghi, Beccari. Allenatore: Canzi.

ROMA (4-2-3-1): Lukasova; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke; Pilgrim, Greggi, Haavi; Corelli. Allenatore: Rossettini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, Finale Women’s Cup calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 17.30. Buon divertimento!