LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2025 in DIRETTA: impegno durissimo per gli azzurri

Lettori di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, evento in scena proprio in terra lusitana, nello specifico in quel di Paredes.

Dopo aver incrociato le mazze con il Portogallo padrone di casa, battendolo in maniera clamorosa ma meritata con il punteggio di 3-2, il livello – se possibile – si alza ulteriormente: gli uomini di Bertolucci infatti sono attesi al varco da quelle Furie Rosse che hanno vinto l’anno scorso il titolo iridato a Novara e che hanno iniziato al meglio il loro percorso in questa kermesse, battendo 2-1 la Francia.

Per superare il talento spagnolo, rappresentato da elementi come Aragones, Cervera e Llorca, Manrubia e l’astro nascente Pujadas, servirà tanta organizzazione e abnegazione difensiva e la voglia di non rinunciare mai ad attaccare quando possibile per provare a stressare, con elementi come Cocco, Verona e Compagno, Ipinazar e Malagoli, una linea spagnola che se messa sotto pressione potrebbe palesare qualche crepa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, secondo match del cammino degli azzurri ai Campionati Europei 2025 a Paredes. Azione dopo azione per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 20:00. Buon divertimento!