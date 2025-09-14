LIVE Italia-Spagna, Europei beach soccer 2025 in DIRETTA: in palio il titolo a Viareggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei di beach soccer tra l’Italia e la Spagna. Sulla sabbia della Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio, gli azzurri affronteranno i forti iberici e andranno a caccia del titolo continentale per concludere nel migliore dei modi quest’avventura in terra toscana.

La formazione allenata da Emiliano Del Duca è cresciuta di partita in partita nel corso di questo torneo. Le ultime due affermazioni contro la Bielorussia, vice campione del mondo, nell’ultimo match della fase a gironi e contro l’Ucraina hanno posto l’accento sulle qualità degli azzurri, determinati e cinici al punto giusto contro rivali altamente qualificati.

La sfida contro gli spagnoli sarà complicata. I rivali sono giocatori dotati di grandissima tecnica individuale e riuscire a disinnescare le loro trame sarà arduo. Sarà necessaria grande applicazione, nel tentativo di intercettare le linee di passaggio e ripartire. Il tema tattico, molto probabilmente, sarà proprio questo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale degli Europei di beach soccer tra l’Italia e la Spagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio dalle ore 18.00. Buon divertimento!