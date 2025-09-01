LIVE Italia-Portogallo, Europei hockey pista 2025 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonsera Amiche ed Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, primo incontro valido per la fase a gironi dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, evento in scena proprio in terra lusitana, nello specifico in quel di Paredes.

Match estremamente difficile per gli uomini di Alessandro Bertolucci, reduci da una preparazione alla competizione oltremodo travagliata. In occasione del Goldencat gli azzurri infatti hanno subito due sconfitte pesantissime contro la Francia, con cui hanno dovuto cedere il passo per 8-0, e appunto contro il Portogallo, capace di imporsi per 9-0.

I nostri ragazzi partiranno dunque senza i favori del pronostico; una condizione che però in realtà potrebbe risultare addirittura vantaggiosa considerato che i padroni di casa avranno invece una certa pressione e l’esigenza di dover figurare davanti al proprio pubblico.

Cambi e tante certezze rispetto alla formazione vista ai Mondiali di Novara. Tra tutti svetta l’addio di Gnata tra i pali, sostituito dai trissinesi Zampoli e Sgaria. Ingesso poi per Mattia Verona, il quale si è distinto in ambito giovanile. Le certezze sono poi Davide Gavioli, Francesco Ipinazar, Giulio Cocco, Alessandro Verona, Andrea Malagoli, Francesco Compagno, Alessandro Faccin, Alberto Pozzato ed Andrea Borgo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, primo match dei Campionati Europei 2025 a Paredes. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 22:45. Buon divertimento!